З'ясувалося, що вид наземної п'явки Chtonobdella Fallax, що мешкає на острові Мадагаскар, здатний демонструвати унікальну поведінку. Дослідники помітили, що ці п'явки здатні здійснювати стрибки з видимими витратами енергії під час цієї поведінки.

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На Мадагаскарі знайшли незвичайну п'явку

Якщо раніше були повідомлення про те, що п'явки нібито стрибають на людей, вважалося, що вони просто падають з листя або гілок.

Нове дослідження доводить протилежне. Учені зафіксували докази того, що п'явки виду Chtonobdella Fallax, що мешкає на Мадагаскарі, можуть стрибати.

Як це відбувається: дивіться відео

П'явка тримає своє тіло витягнутим під час стрибка, що не схоже на звичайні стрибки черв'яків. При цьому п'явка здійснює витончений стрибок, але з жорстким приземленням,

– кажуть вчені.

У своєму революційному відкритті дослідники знайшли докази, які ставлять під сумнів давні уявлення про поведінку п'явок. Уже 100 років вчені обговорювали можливість стрибків п'явок, але нещодавнє дослідження припускає, що в цій дискусії можна нарешті поставити крапку.

Учені кажуть, що розуміння стрибків п'явок важливе для зусиль з їхнього збереження. Це пов'язано з тим, що кров п'явок збирають частіше для вивчення біорізноманіття хребетних.

На Хмельниччині помітили рослину, яка полює на комах

Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia) – дивовижна рослина, яка зростає на болотистих і вологих місцях. Науковці НПП "Мале Полісся" спіймали в об'єктив такого маленького "мисливця" на комах.

Ця красуня відома своїми незвичайними властивостями: її листки вкриті волосками з крапельками липкої рідини, які допомагають їй захоплювати дрібних комах для отримання додаткових поживних речовин. У Хмельницькій області цей вид є регіонально рідкісним.