Исследователи обнаружили то, что способствует быстрому распространению птичьего гриппа по планете и помогает вирусу развиваться и адаптироваться.

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Новый вирус угрожает всему живому на Земле

В сегодняшнем отчете было определено, что водоплавающие птицы являются основными переносчиками вируса, способными передавать его другим видам и способствовать глобальному распространению.

В результате этот глобальный перенос позволяет болезни распространяться, а генетика и вирулентность вируса помогают ему постоянно адаптироваться к новым условиям,

– говорит ученый Нитиа Будху.

Ученые обнаружили, что изменение климата играет определенную роль в возникновении зоонозных вирусов, таких как птичий грипп. Изменение глобального климата меняет схемы и маршруты миграции птиц, что приводит к масштабным перемещениям видов с умеренным климатом из-за высоких температур и экстремальных погодных условий. Как сообщают исследователи, это привело к появлению заболеваний в новых регионах и генетических конфигурациях.

Как развивался вирус?

Впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в Китае в 1997 году, с тех пор экология и генетика H5N1 значительно изменились. Например, всего несколько лет назад вирус достиг полярных регионов, а в 2022 году была зафиксирована первая смерть белого медведя от птичьего гриппа.

За почти три десятилетия вирус добрался до молочного скота, а в 2024 году впервые в истории был передан от животного к человеку. Теперь исследователи считают, что H5N1 адаптируется к заражению млекопитающих.

С каждым годом появляется все больше свидетельств о том, что изменение климата ускоряет глобальное распространение и появление новых штаммов H5N1. Также ученые считают, что более широкие сезонные колебания также способствуют появлению новых вариантов птичьего гриппа.

Недавние случаи передачи вируса от птицы к человеку и от крупного рогатого скота к человеку подчеркивают угрозы, которые происходят от этих вирусов, и важность понимания того, как изменение климата влияет на их распространение.

Теперь ученые считают, что борьба с климатическим кризисом и сдерживание распространения птичьего гриппа во всем мире являются приоритетными задачами, поскольку в будущем нас может ждать новая пандемия.