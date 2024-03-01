Первый в Украине: на Киевщине появится заказник для охраны волков

На севере Вышгородского района Киевской области появится заказник для охраны волков. Эта локация станет первой в Украине.

Над его созданием работает Киевский эколого-культурный центр. Что известно о заказнике, рассказываем далее в материале!

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На Киевщине создадут первый в Украине заказник для охраны волков

Под охрану возьмут "Чертово болото" у реки Жидок, площадь которого составляет около 200 гектаров. Согласно исследованиям, в этой дикой и труднодоступной местности много лет живет семья волков.

В Украине до сих пор нет ни одного специализированного заказника для охраны мест размножения волка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что волков в Европе охраняет Бернская конвенция и Оселищная директива ЕС. В Украине этих животных насчитывают более 2 тысяч.

Также в "Чертовом болоте" можно увидеть краснокнижного лося, много кабанов, косуль и бобров.

Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой

У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков. Украинцев призвали воздержаться от незаконных путешествий.

В службе отметили, что обычно хищники передвигаются не в одиночку, а стаями.

Рысь попала в фотоловушку ГПСУ

Рыси часто попадают в фотоловушки, расставленные на разных территориях Украины. На этот раз хищника зафиксировали в Карпатах. Государственная пограничная служба Украины показала фото рыси, которая попала на фотоловушку.

Пограничники добавили: "Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах".