Предполагается, что медведь заразился инфекцией после потребления остатков птицы, которая уже была инфицирована. Инцидент произошел в районе Норт-Слоуп близ Уткиагвика, одного из самых отдаленных поселений на Аляске.

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На Аляске белый медведь умер от птичьего гриппа

В октябре было обнаружено бездыханное тело белого медведя, и после тщательного расследования Департамент охраны окружающей среды Аляски официально подтвердил причину смерти в декабре.

Это первый зарегистрированный случай смерти белого медведя от птичьего гриппа в мире,

– заявил доктор Боб Герлах.

Ученые предполагают, что белый медведь заразился, потребляя зараженное мясо мертвых птиц, и подчеркивают, что в холодных условиях вирус может сохраняться в окружающей среде длительно.

Недавний инцидент обнаружил обеспокоенность дальнейшими рисками для всемирной популяции белых медведей, которая уже сталкивается с губительными последствиями изменения климата и уменьшением морского льда.

Дело в том, что белые медведи занесены в Красный список МСОП как уязвимый вид. Смерть от птичьего гриппа делает их первым животным, занесенным в список видов, исчезающих в США из-за этой болезни.

На Аляске впервые умер белый медведь от птичьего гриппа / Фото Unsplash

Вирус фиксируют все чаще

Было подчеркнуто, что возможность передачи от белоснежного медведя человеку считается низкой. Тем не менее миллионы птиц в Северной Америке, Европе и Азии подверглись смертельному вирусу ВПГП H5N1.

Ранее в 2022 году в Национальном парке Глейшер-Бэй произошел несчастный случай, когда медвежонок барыбала стал жертвой вируса, что в конечном итоге привело к эвтаназии. Также болезнь поразила трех лис в парке.

Заметим, в Мичигане в США рождественским утром умерла самая старая курица в мире. Ее звали Арахис. Птица получила всемирное признание как старейшая живая курица в мире. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, в возрасте 20 лет.