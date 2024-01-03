Хозяйка курицы Марси Дарвин заявила, что очень скучает по своей любимице и даже разместила в сети "некролог". Что нужно знать о долгожительнице, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса – читайте дальше!

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Самой старой курице в мире был 21 год

Арахис умерла в возрасте 21 года во сне на руках своей хозяйки на Рождество.

Я искренне скучаю по ее потере. Она была чудесной маленькой птичкой и оставила пустоту в нашем доме и сердцах,

– сказала хозяйка.

Арахис с хозяйкой / Фото darwinmarsi.substack.com

Недавно Дарвин даже разместила в интернете "некролог" курице, о которой она заботилась и посвятила свою книгу "Моя девочка Арахис и я".

Марси рассказала, что вырастила Арахис из маленького цыпленка. Птица прожила исключительно долгую жизнь для курицы. Она была смесью пород бельгийской д'Юккл и Нанкин.

Арахис в 2002 году / Фото darwinmarsi.substack.com

По словам Дарвина, чтобы гарантировать своей питомце долгую и здоровую жизнь, она обеспечила ей питательную диету: смешивала йогурт с измельченными таблетками витамина D и давала как лакомство свежие фрукты и овощи. Все это помогало Арахису поддерживать хорошее здоровье.

Курица была занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Недавно Арахис получил всемирное признание как старейшая живая курица в мире. Птица была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, в возрасте 20 лет.

Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса / Фото darwinmarsi.substack.com

С тех пор Дарвин посвятила жизнь распространению истории своей любимицы через интервью газет, выступления на телевидении, радиопрограммы и подкасты.

Марси также сказала, что получила сообщение с утешениями отовсюду. Ей было приятно знать, что в мире так много добрых людей. В то же время были и совсем безразличные люди, которые еще смеялись над женщиной.