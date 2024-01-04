Передбачається, що ведмідь заразився інфекцією після споживання решток птаха, який уже був інфікований. Інцидент трапився в районі Норт-Слоуп поблизу Уткіагвіка, одного з найвіддаленіших поселень на Алясці.

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На Алясці білий ведмідь помер від пташиного грипу

В жовтні було знайдено бездиханне тіло білого ведмедя, і після ретельного розслідування Департамент охорони навколишнього середовища Аляски офіційно підтвердив причину смерті в грудні.

Це перший зареєстрований випадок смерті білого ведмедя від пташиного грипу у світі,

– заявив доктор Боб Герлах.

Учені припускають, що білий ведмідь заразився, споживаючи заражене м'ясо мертвих птахів, і наголошують, що в холодних умовах вірус може зберігатися в навколишньому середовищі тривалий час.

Нещодавній інцидент виявив занепокоєння щодо подальших ризиків для всесвітньої популяції білих ведмедів, яка вже стикається зі згубними наслідками зміни клімату та зменшенням морського льоду.

Річ у тім, що білі ведмеді занесені до Червоного списку МСОП як вразливий вид. Смерть від пташиного грипу робить їх першою твариною, занесеною до списку видів, що зникають у США через цю хворобу.

На Алясці вперше помер білий ведмідь від пташиного грипу / Фото Unsplash

Вірус фіксують дедалі частіше

Було підкреслено, що ймовірність передачі від білого ведмедя людині вважається низькою. Проте, мільйони птахів у Північній Америці, Європі та Азії піддалися смертельному вірусу ВПГП H5N1.

Раніше 2022 року в Національному парку Глейшер-Бей стався нещасний випадок, коли ведмежатко барибалу стало жертвою вірусу, що зрештою призвело до евтаназії. Також хвороба вразила трьох лисиць у парку.

Зауважимо, у Мічигані в США різдвяним ранком померла найстаріша курка у світі. Її звали Арахіс. Птаха отримала всесвітнє визнання як найстаріша жива курка у світі. Її було занесено до Книги рекордів Гіннеса, у віці 20 років.