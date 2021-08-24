Девушка стала случайным свидетелем этого трогательного момента и сняла это для своего тиктока. Видео набрало уже более 3,4 миллиона просмотров и почти 700 тысяч лайков.

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Мужчина ужинает с собакой

Произошел сентиментальный случай на Манхэттене в ресторане Local 92. Мужчина сидел за двухместным столиком и ужинал. Его парой на этой трапезе был милый бело-серый стаффорд. Он спокойно и совершенно не агрессивно все время ужина сидел напротив хозяина и наблюдал.

Когда мужчине принесли бокал вина, песик получил миску с водой.

В комментариях пользователи в основном умиляются такому милому видео. Люди в шутку отмечают, что собака ведет себя вежливее многих детей.

"Так выглядит мое будущее, если я в скором времени не женюсь";

"Мне вообще такое не мешает: я предпочитаю животных, а не людей";

"У этой собаки манеры лучше , чем у большинства моих друзей";

лучше "Хочу, чтобы больше ресторанов позволяли такое".

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Почему привязывать животных возле магазина или заведения опасно

Источник: 24 канал

Иногда хозяева хотят совместить прогулку с собакой с походом в магазин или ресторан. Однако оставлять своих четвероногих любимцев привязанными у заведения – опасно и безответственно.

Если ваш пес попадет на глаза ворам, вы можете больше никогда не увидеть своего питомца. Тысячи людей наживаются на перепродаже и разведении незаконно украденных собак.

Даже если ваш любимец большой и не позволит украсть себя, есть другая опасность – агрессия. Пес может лаять на людей или других животных, идущих мимо. Недобрые люди могут ударить собаку, напугать его, или даже спровоцировать к нападению.



Не стоит оставлять свою собаку привязанной у заведения / Фото с Unsplash

Иногда стаи собак нападают на одиноких животных своего вида. Если такая ситуация случится с привязанным псом, он не сможет ни убежать, ни даже полноценно отбиваться.

Поэтому планируйте свое время и маршрут так, чтобы собаку не пришлось оставлять под магазином. К тому же немало заведений являются pet-friendly, о чем свидетельствует соответствующая наклейка. В них вы можете заходить вместе с любимцем.