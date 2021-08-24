Дівчина стала випадковим свідком цього зворушливого моменту і зняла це для свого тіктоку. Відео набрало вже понад 3,4 мільйона переглядів і майже 700 тисяч лайків.

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Чоловік вечеряє із собакою

Стався сентиментальний випадок на Мангеттені у ресторані Local 92. Чоловік сидів за двомісним столиком і вечеряв. Його парою на цій трапезі був милий біло-сірий стафорд. Він спокійно і абсолютно не агресивно весь час вечері сидів навпроти господаря і спостерігав.

Коли чоловікові принесли келих вина, песик отримав мисочку із водою.

У коментарях користувачі в основному розчулюються такому милому відео. Люди жартома відзначають, що песик поводиться чемніше за багатьох дітей.

"Так виглядає моє майбутнє, якщо я незабаром не одружуся";

"Мені взагалі таке не заважає: я надаю перевагу тваринам, а не людям";

"У цього собаки кращі манери, ніж у більшості моїх друзів";

"Хочу, щоб більше ресторанів дозволяли таке".

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Чому прив'язувати тварин біля магазину чи закладів небезпечно

Джерело: 24 канал

Інколи господарі хочуть поєднати прогулянку з собакою із походом до магазину чи ресторану. Однак залишати своїх чотирилапих улюбленців прив'язаними біля закладу – небезпечно й безвідповідально.

Якщо ваш пес потрапить на очі злодіям, ви можете більше ніколи не побачити свого вихованця. Тисячі людей наживаються на перепродажі та розведенні незаконно вкрадених собак.

Навіть якщо ваш улюбленець великий і не дозволить вкрасти себе, є інша небезпека – агресія. Пес може гавкати на людей чи інших тварин, що йдуть повз. Недобрі люди можуть вдарити собаку, налякати його, або навіть спровокувати до нападу.



Не варто залишати свого собаку прив'язаним біля закладу / Фото з Unsplash

Інколи зграї собак нападають на одиноких тварин свого виду. Якщо така ситуація трапиться з прив'язаним псом, він не зможе ні втекти, ні навіть повноцінно відбиватися.

Тому плануйте свій час і маршрут так, щоб собаку не довелося залишати під магазином. До того ж чимало закладів є pet-friendly, про що свідчить відповідна наліпка. У них ви можете заходити разом із улюбленцем.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.