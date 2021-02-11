Мужчина нашел потерянное яйцо и вырастил из него лучшего друга: необычная история
Как-то мужчина пришел в зоомагазин. Рассматривая клетку с попугаем, он заметил нечто странное.
Источник:Boredpanda
В клетке, где был попугай-самец, на полу лежало яйцо. Оказалось, что самку только продали. К счастью, продавец магазина с радостью согласилась отдать яйцо наблюдательному посетителю.
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Яйцо в клетке заметили случайно / Фото A Chick Called Albert
Мужчина положил яйцо в спичечную коробку и принес домой. Там поместил его в инкубатор и начал ждать.
Папа-попугай / Фото A Chick Called Albert
Через несколько дней после начала инкубации владельцу яйца посчастливилось увидеть, как внутри скорлупы бьется сердце.
Яйцо поместилось в спичечный коробок / Фото A Chick Called Albert
Так выглядело яйцо во время инкубации / Фото A Chick Called Albert
Ухаживать за малышом пришлось уже на этапе инкубации – яйцо нужно было переворачивать три раза в день. Так делают, чтобы птичка внутри не прилипла к стенкам.
Попугай вылупился на 19-й день после начала инкубации. Перед мужчиной стояла непростая задача: малыша нужно было кормить. Крошечная птица ела 8 раз в день.
Крошечный попугай вылупился из яйца / Фото A Chick Called Albert
Кроме того, новоиспеченный владелец все время думал о попугае-отце, который остался в зоомагазине.
Постепенно он становился похож на птицу / Фото A Chick Called Albert
Я сказал им, что приду за ним, как только его сын сможет летать, – рассказывает хозяин.
Ежедневно маленький попугайчик становился все более похожим на настоящую птицу. Когда он немного вырос, владелец приобрел и папу-попугая.
Так попугай Альберт рос / Фото A Chick Called Albert
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Хозяин птиц рассказал эту историю в трогательном видео, которое собрало более 13 миллионов просмотров на Youtube.
Альберт и его хозяин / Фото A Chick Called Albert
Попугай очень любит своего хозяина / Фото A Chick Called Albert
Альберт и его отец / Фото A Chick Called Albert
Видео о рождении маленького попугая:
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