Как-то мужчина пришел в зоомагазин. Рассматривая клетку с попугаем, он заметил нечто странное.

В клетке, где был попугай-самец, на полу лежало яйцо. Оказалось, что самку только продали. К счастью, продавец магазина с радостью согласилась отдать яйцо наблюдательному посетителю.

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Яйцо в клетке заметили случайно / Фото A Chick Called Albert

Мужчина положил яйцо в спичечную коробку и принес домой. Там поместил его в инкубатор и начал ждать.



Папа-попугай / Фото A Chick Called Albert

Через несколько дней после начала инкубации владельцу яйца посчастливилось увидеть, как внутри скорлупы бьется сердце.



Яйцо поместилось в спичечный коробок / Фото A Chick Called Albert



Так выглядело яйцо во время инкубации / Фото A Chick Called Albert

Ухаживать за малышом пришлось уже на этапе инкубации – яйцо нужно было переворачивать три раза в день. Так делают, чтобы птичка внутри не прилипла к стенкам.

Попугай вылупился на 19-й день после начала инкубации. Перед мужчиной стояла непростая задача: малыша нужно было кормить. Крошечная птица ела 8 раз в день.



Крошечный попугай вылупился из яйца / Фото A Chick Called Albert

Кроме того, новоиспеченный владелец все время думал о попугае-отце, который остался в зоомагазине.



Постепенно он становился похож на птицу / Фото A Chick Called Albert

Я сказал им, что приду за ним, как только его сын сможет летать, – рассказывает хозяин.

Ежедневно маленький попугайчик становился все более похожим на настоящую птицу. Когда он немного вырос, владелец приобрел и папу-попугая.



Так попугай Альберт рос / Фото A Chick Called Albert

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Альберт и его хозяин / Фото A Chick Called Albert



Попугай очень любит своего хозяина / Фото A Chick Called Albert



Альберт и его отец / Фото A Chick Called Albert