Заснеженные верблюды, печальный енот и тигр, который веселится в снегу – такие фото опубликовали работники Киевского зоопарка. Если нет возможности посетить зоологический парк и полюбоваться животными, которые радуются зиме – посмотрите эти замечательные фотографии.

Оказывается, тиграм нравится снег. Столичный зоопарк рассказывает, как зимуют экзотические животные и не только.

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Верблюды, покрытые снегом / Фото Киевский зоопарк

Самыми счастливыми на фото выглядят тигры и верблюды. А вот еноту такая погода, видимо, не очень нравится – выражение его мордочки достаточно печальное.