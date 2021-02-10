Тигры на снегу: Киевский зоопарк показал, как животные развлекаются зимой – смешные фото
Заснеженные верблюды, печальный енот и тигр, который веселится в снегу – такие фото опубликовали работники Киевского зоопарка. Если нет возможности посетить зоологический парк и полюбоваться животными, которые радуются зиме – посмотрите эти замечательные фотографии.
Источник:фейсбук Киевского зоопарка
Оказывается, тиграм нравится снег. Столичный зоопарк рассказывает, как зимуют экзотические животные и не только.
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Верблюды, покрытые снегом / Фото Киевский зоопарк
Самыми счастливыми на фото выглядят тигры и верблюды. А вот еноту такая погода, видимо, не очень нравится – выражение его мордочки достаточно печальное.
Дикие утки и лебеди собрались возле небольшой незамерзающей полыньи на озере. А вот лось и зубры оказались в своей стихии – снежная погода характерна для местных зим.
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