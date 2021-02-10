Засніжені верблюди, сумний єнот і тигр, що веселиться в снігу – такі фото опублікували працівники Київського зоопарку. Якщо не маєте змоги відвідати зоологічний парк і помилуватися тваринами, які радіють зимі – перегляньте ці чудові світлини.

Виявляється, тиграм подобається сніг. Столичний зоопарк розповідає, як зимують екзотичні тварини та не тільки.

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Верблюди, вкриті снігом / Фото Київський зоопарк

Найщасливішими на фото виглядають тигри та верблюди. А ось єноту така погода, мабуть, не дуже подобається – вираз його мордочки досить сумний.

Дикі качки й лебеді зібралися біля невеликої незамерзаючої ополонки на озері. А от лось та зубри опинилися у своїй стихії – сніжна погода характерна для місцевих зим.