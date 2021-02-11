Чоловік знайшов загублене яйце і виростив з нього найкращого друга: цікава історія
Якось чоловік завітав до зоомагазину. Розглядаючи клітку з папугою, він помітив дещо дивне.
Джерело:Boredpanda
У клітці, де був папуга-самець, на підлозі лежало яйце. Виявилося, що самку щойно продали. На щастя, продавчиня магазину з радістю погодилася віддати яйце спостережливому відвідувачу.
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Яйце у клітці помітили випадково / Фото A Chick Called Albert
Чоловік поклав яйце до сірникової коробки й приніс додому. Там помістив його до інкубатора і почав чекати.
Татко-папуга / Фото A Chick Called Albert
Через декілька днів після початку інкубації власнику яйця пощастило побачити, як всередині шкаралупи б'ється серце.
Яйце помістилося у сірникову коробку / Фото A Chick Called Albert
Так виглядало яйце під час інкубації / Фото A Chick Called Albert
Доглядати за малюком довелося вже на етапі інкубації – яйце потрібно було перевертати тричі на день. Так роблять, щоб пташка всередині не прилипла до стінок.
Папуга вилупився на 19-й день після початку інкубації. Перед чоловіком стояла непроста задача: малюка потрібно було годувати. Крихітний птах їв 8 разів на день.
Крихітний папуга вилупився з яйця / Фото A Chick Called Albert
Окрім того, новоспечений власник увесь час думав про папугу-татка, який залишився в зоомагазині.
Поступово він ставав схожий на птаха / Фото A Chick Called Albert
Я сказав їм, що прийду за ним, як тільки його син зможе літати, – розповідає чоловік.
Щодня маленький папужка ставав усе більше схожим на справжнього птаха. Коли він трохи виріс, власник придбав і тата-папугу.
Так папуга Альберт ріс / Фото A Chick Called Albert
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Господар птахів розповів цю історію у зворушливому відео, яке набрало понад 13 мільйонів переглядів на Youtube.
Альберт і його господар / Фото A Chick Called Albert
Папуга дуже любить свого господаря / Фото A Chick Called Albert
Альберт і його татко / Фото A Chick Called Albert
Перегляньте відео про народження маленького папуги:
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