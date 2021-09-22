Мужчина и его собака прошли расстояние "вокруг Земли" за 8 лет: как им это удалось

68-летний Майк Митчел с Аляски и его маленький песик Ченс обожают гулять. Вместе они преодолели расстояние в 40 тысяч километров, что равняется длине экватора.

Майк и Ченс живут в Анкоридже, что на Аляске. Их история началась 8 лет назад, когда мужчина увидел рекламу породы ши-цу в интернете.

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Майк и Ченс ежедневно проходят большие расстояния / Скриншот с видео

В свой 60-й день рождения Майк Митчел взял в дом нового члена – ши-цу по кличке Ченс. Как им удалось пройти расстояние "вокруг Земли"? Они просто любят гулять.

Я люблю гулять, Ченс любит гулять. Мы 2 горошины в стручке. Как-то нам удалось пройти расстояние вокруг планеты. Я думаю, это замечательно, – рассказывает Майк.

Проходят до 20 километров в день

По подсчетам владельца собаки, они проходят около 3000 миль (более 4800 километров) в год. Продолжительность своих прогулок Майк записывает на смарт-часы.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Утром человек и собака преодолевают расстояние от 16 до 20 километров. Затем они возвращаются домой, чтобы позавтракать и немного вздремнуть.



Ши-цу по кличке Ченс / Скриншот с видео

Несмотря на такое достижение, останавливаться Майк и Ченс не планируют. И врачи также мотивируют мужчину гулять дальше – ведь это очень полезно для его здоровья.

Мужчина и пес прошли 40 тысяч километров: смотрите видео

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