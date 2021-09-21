Контролировать вес домашних любимцев

Один из факторов, который связывают с долголетием различных видов животных, является поддержание здоровой массы тела. То есть собаки не должны иметь лишнего веса, поэтому нужно тщательно управлять употреблением калорий.

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Лишний вес составляет большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат животного и приводить к таким заболеваниям как остеоартрит.



Питание собак / Фото Pinterest

Чтобы этого избежать, важно регулярно взвешивать собаку и наблюдать за видимыми изменениями во внешнем виде его тела. Кроме этого, может потребоваться изменение типа корма или корректировки порции. Важно пользоваться инструкциями из расчета количества пищи для животного, чтобы не нарушать нормы.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

При этом не стоит забывать, что тип корма и объем ежедневной порции нужно постоянно корректировать с возрастом домашнего любимца. Чем более активная собака, тем больше она требует калорий, что может влиять на объем их питания.

Много прогулок

Физическая активность может помочь регулировать массу тела собаки, а также связана с эффектом омоложения. Стоит помнить, что одни только упражнения не увеличат продолжительность жизни собаки, однако они могут защитить от избыточной массы тела.

Согласно исследованиям, пребывание на свежем воздухе с вашим четвероногим другом улучшает и ваше здоровье.

Обучать команд

Старение касается не только тела, но и мозга собаки. Обучая собаку, новых трюков и игр, хозяева держать ее сознание в постоянном состоянии готовности к решению задач и головоломок.



Игры с собаками / Фото Getty Images

Если через определенные нюансы здоровья или возраст питомца, ему не подходят слишком подвижные игры и занятия, стоит попробовать отыскать другие занятия:

Гидротерапия – специальные упражнения по плаванию для животных. Подойдет даже для маломобильных собак с остеоартритом.

Распознавания запахов. Обоняние является едва ли не самым развитым органом чувств у собак, поэтому такие занятия держать их внимание, концентрацию и ощущения в тонусе.

Важно привлекать ум собаки к решению головоломок и небольших проблем, чтобы она не скучала.

Связь

Собаки почти всегда формируют устойчивую привязанность к своим хозяевам. Именно поэтому внимание и забота важны для их психологического и физиологического здоровья. Тесная дружба хозяина с собакой уменьшает уровень стресса и предотвращает развитие заболеваний.



Связь хозяина с собакой / Фото Getty Images

Не пропускайте визиты к ветеринару

Как показывает многолетний опыт, своевременная вакцинация и профилактика против паразитов уменьшает риск развития болезней, включая бешенством, которое передается от собак к людям.

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Регулярные визиты к ветеринару позволяют заметить, например, остеоартрит или проблемы с зубами на ранних стадиях, когда их еще можно вылечить.