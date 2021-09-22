Майк и Ченс живут в Анкоридже, что на Аляске. Их история началась 8 лет назад, когда мужчина увидел рекламу породы ши-цу в интернете.
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Майк и Ченс ежедневно проходят большие расстояния / Скриншот с видео
В свой 60-й день рождения Майк Митчел взял в дом нового члена – ши-цу по кличке Ченс. Как им удалось пройти расстояние "вокруг Земли"? Они просто любят гулять.
Я люблю гулять, Ченс любит гулять. Мы 2 горошины в стручке. Как-то нам удалось пройти расстояние вокруг планеты. Я думаю, это замечательно, – рассказывает Майк.
Проходят до 20 километров в день
По подсчетам владельца собаки, они проходят около 3000 миль (более 4800 километров) в год. Продолжительность своих прогулок Майк записывает на смарт-часы.
Утром человек и собака преодолевают расстояние от 16 до 20 километров. Затем они возвращаются домой, чтобы позавтракать и немного вздремнуть.
Ши-цу по кличке Ченс / Скриншот с видео
Несмотря на такое достижение, останавливаться Майк и Ченс не планируют. И врачи также мотивируют мужчину гулять дальше – ведь это очень полезно для его здоровья.
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Прогулки жизненно важны для собак
- Они помогают животным тратить энергию.
- Физические нагрузки способствуют поддержанию здорового веса любимца.
- Долгие часы, проведенные вместе, способствуют формированию эмоциональной связи между животным и человеком.
- Гулять на свежем воздухе полезно не только собакам, а и их владельцам.