Майк та Ченс мешкають в Анкориджі, що на Алясці. Їх історія почалася 8 років тому, коли чоловік побачив рекламу породи ши-цу в інтернеті.

Дізнайтеся Гра для дітей від Purina® та Happy Paw: як стати учасником розіграшу



Майк та Ченс щодня проходять великі відстані / Скриншот з відео

У свій 60-й день народження Майк Мітчел взяв у дім нового члена – ши-цу на прізвисько Ченс. Як їм вдалося пройти відстань "довкола Землі"? Вони просто люблять гуляти.

Я люблю гуляти, Ченс любить гуляти. Ми 2 горошини в стручку. Якось нам вдалося пройти відстань довкола планети. Я думаю, це чудово, – розповідає Майк.

Проходять до 20 кілометрів на день

За підрахунками власника собаки, вони проходять близько 3000 миль (понад 4800 кілометрів) за рік. Тривалість своїх прогулянок Майк записує на смарт-годинник.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Вранці чоловік і пес долають відстань від 16 до 20 кілометрів. Потім вони повертаються додому, щоб поснідати й трохи подрімати.



Ши-цу на прізвисько Ченс / Скриншот з відео

Попри таке досягнення, зупинятися Майк та Ченс не планують. Та й лікарі мотивують чоловіка гуляти далі – адже це надзвичайно корисно для його здоров'я.

Чоловік та пес пройшли 40 тисяч кілометрів: дивіться відео

Вам сподобається Пес збив ведучу з ніг в прямому ефірі: кумедне відео подивилися тисячі глядачів

Прогулянки життєво важливі для собак