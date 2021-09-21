Сначала зрители увидели кадр, где улыбающаяся Кэрол Кирквуд держит собачий поводок. А потом ее ноги внезапно мелькнули в кадре.

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Ведущая неожиданно упала в кадре / Скриншот с видео

Женщина со смехом поднялась.

Со мной все хорошо! Ее зовут Флэш и она очень сильная девочка, – заверила ведущая.

Ведущая упала в прямом эфире из-за собаки: видео

Кэрол Кирквуд продемонстрировала настоящую профессиональную выдержку. Ведущая встала и продолжила улыбаться, как настоящая профи.



После падения ведущая улыбалась / Скриншот с видео

Видео просмотрели почти 100 тысяч зрителей в твиттере.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Зрители комментируют:

"Это было очень смешно".

"Лучшая передача».

"Никогда не работайте с детьми или животными".

"Вот почему ее зовут Флэш".

Пес ворвался в эфир и требовал вкусняшек

Подобный случай недавно произошел на канадском телеканале Global News. Ведущий Энтони Фарелл рассказывал о последствиях урагана Ида, когда в кадре появился его пес.

Пес породы мини голдендудл стал звездой того эфира. Он ходил за владельцем и нюхал пол в поисках вкусностей.

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Пес вырвал микрофон в прямом эфире

Забавных случаев с собаками в прямых эфирах случается немало.

Один из таких произошел в Москве, когда золотистый ретривер забрал у журналистики микрофон прямо перед камерой.

Пес крепко схватил трофей и побежал с ним.

Диктор растерялась и побежала за собакой.

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