Владелица фермы, которую зовут Айви, рассказала, что бобр бродил пастбищем и не особо обращал внимание на людей и коров. Казалось, что он искал или новое место для дамбы, или материал для ее строительства.

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Коровы, которых было 150 в стаде, близко подходить к бобру не стали, однако пристально за ним наблюдали и двигались на безопасном расстоянии.

Фермеры отметили, что такое поведение животных понятное. Стадо состоит преимущественно из молодых коров, так называемых нетелей. Такие телки своим поведением напоминают подростков, ведь энергичные и очень интересные. Увидев бобра, коровы могли захотеть его лучше изучить, поэтому и ходили все вместе за ним.

"Я думаю, что они следили за этим, потому что не могли понять, что это такое", — добавила Айви.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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Смотрите видео: как бобр вел за собой стадо коров