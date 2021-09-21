Владелица фермы, которую зовут Айви, рассказала, что бобр бродил пастбищем и не особо обращал внимание на людей и коров. Казалось, что он искал или новое место для дамбы, или материал для ее строительства.
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Коровы, которых было 150 в стаде, близко подходить к бобру не стали, однако пристально за ним наблюдали и двигались на безопасном расстоянии.
Фермеры отметили, что такое поведение животных понятное. Стадо состоит преимущественно из молодых коров, так называемых нетелей. Такие телки своим поведением напоминают подростков, ведь энергичные и очень интересные. Увидев бобра, коровы могли захотеть его лучше изучить, поэтому и ходили все вместе за ним.
"Я думаю, что они следили за этим, потому что не могли понять, что это такое", — добавила Айви.
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Смотрите видео: как бобр вел за собой стадо коров