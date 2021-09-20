Джейс Спайсер и его девушка Макита Донован отдыхали на пляже в Дампьере, Западная Австралия. Когда солнце начало прятаться за горизонт, парень и девушка решили снять милое видео.

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Кричала и кривлялась

Чайка ворвалась в романтическое видео на пляже
Чайка вела себя очень смешно / Скриншот с видео

Но они и не подозревали, что романтику прервет наглая чайка. Птичка зашла в кадр и начала смешно двигаться.

Далее незваная гостья стала кричать достаточно резким и неприятным голосом. Впоследствии к ней присоединился еще один товарищ, однако тот вел себя тихо.

Чайка ворвалась в романтическое видео на пляже
Впоследствии к чайке присоединился товарищ / Скриншот с видео

Пара не знала о чайке на видео

Чайка ворвалась в романтическое видео на пляже
Кажется, что птица специально позирует для видео / Скриншот с видео

Между тем влюбленные позировали на камеру и романтично смотрели на закат. Они даже не подозревали, что их видео безнадежно испорчено.

Только на следующий день, когда Джейс и Макита начали просматривать кадры, они увидели, что случилось. Конечно, им было немного обидно из-за этого инцидента. Но одновременно и очень смешно.

Кажется, чайка знала, что только что испортила наше романтическое видео, и посмеялась над нами, – рассказывает Джейс.

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Посмотрите, как чайка испортила романтическое видео

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