Джейс Спайсер та його дівчина Макіта Донован відпочивали на пляжі в Дампієрі, Західна Австралія. Коли сонце почало ховатися за горизонт, хлопець і дівчина вирішили зняти миле відео.

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Кричала і кривлялася



Чайка поводилася дуже кумедно / Скриншот з відео

Але вони й не підозрювали, що романтику перерве нахабна чайка. Пташка зайшла у кадр і почала кумедно рухатися.

Далі непрохана гостя стала кричати досить різким та неприємним голосом. Згодом до неї приєднався ще один птах, однак той поводився тихо.



Згодом до чайки приєднався товариш / Скриншот з відео

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Пара не знала про чайку на відео



Здається, що птах спеціально позує для відео / Скриншот з відео

Тим часом закохані позували на камеру й романтично дивилися на захід сонця. Вони навіть не підозрювали, що їх відео безнадійно зіпсоване.

Тільки наступного дня, коли Джейс та Макіта почали переглядати кадри, вони побачили, що трапилося. Звісно, їм було трохи образливо через цей інцидент. Але водночас і дуже смішно.

Здається, чайка знала, що щойно зіпсувала наше романтичне відео, і посміялася над нами, – розповідає Джейс.

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Подивіться, як чайка зіпсувала романтичне відео

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