Свійська птаха спокійно паслася на подвір'ї, коли до неї підлетів шуліка. Хижак напав на курочку й намагався забрати її із собою.

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Яструб був дуже сильним

Першим на допомогу кинувся півень. Однак його сил було замало, щоб протистояти хижаку.

Потім козел розгледів, що щось йде не так. Він підбіг до поля битви та ринувся до бою.

Шуліка був настільки сильним, що козел навіть перекинувся та впав на спину. Але мужні тварини з ферми таки здобули перемогу й відвоювали свою курочку.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Козел та півень врятували курку від шуліки: дивіться відео