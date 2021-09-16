Свійська птаха спокійно паслася на подвір'ї, коли до неї підлетів шуліка. Хижак напав на курочку й намагався забрати її із собою.
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Яструб був дуже сильним
Першим на допомогу кинувся півень. Однак його сил було замало, щоб протистояти хижаку.
Потім козел розгледів, що щось йде не так. Він підбіг до поля битви та ринувся до бою.
Шуліка був настільки сильним, що козел навіть перекинувся та впав на спину. Але мужні тварини з ферми таки здобули перемогу й відвоювали свою курочку.
Козел та півень врятували курку від шуліки: дивіться відео