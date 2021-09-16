Домашняя птица спокойно паслась во дворе, когда к ней подлетел ястреб. Хищник напал на курочку и пытался забрать ее с собой.
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Ястреб был очень сильным
Первым на помощь бросился петух. Однако его сил было недостаточно, чтобы противостоять хищнику.
Затем козел разглядел, что что-то идет не так. Он подбежал к полю битвы и ринулся в бой.
Ястреб был настолько сильным, что козел даже перевернулся и упал на спину. Но мужественные животные с фермы таки одержали победу и отвоевали свою курочку.
Козел и петух спасли курицу от коршуна: смотрите видео