Часто наши любимцы готовы сделать любой трюк за кусочек сыра. Немало хозяев спокойно дают своим собакам сыр, однако лучше не делать этого постоянно. Узнайте, почему.

Врачи ветеринарной клиники "Беланта" объясняют, можно ли давать собакам сыр, а также рассказывают, какая доза лакомства будет безопасной для любимца. Большинство собак с радостью едят сыр, но нельзя давать его слишком много.

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Сыр часто бывает слишком соленым и жирным – это может негативно повлиять на здоровье животного. В общем сыр является продуктом, без которого собака может прекрасно обойтись – важно, чтобы у любимца был сбалансированный рацион, в котором сыр не играет особой роли.



Сыр можно давать только в очень маленьком количестве, как лакомство / Фото Allaboutdogs

Сыр – неестественная пища для собак. Однако его часто используют в процессе дрессировки животных. Сыр используют потому, что он обладает сильным и острым запахом – им можно заинтересовать собаку к выполнению команд.

Маленький кусочек сыра можно предложить собаке в стрессовой ситуации: во время поездки, посещения ветеринара и тому подобное.

Но сыр ни в коем случае нельзя использовать как полноценный компонент рациона собаки. В большом количестве он может вызвать нарушение функций пищеварительной системы и сильные аллергические реакции.

Какие виды сыра нельзя давать собаке

сырные продукты – содержат много вредных добавок,

рассольный сыр – в нем слишком много соли,

сыры с плесенью – имеют слишком острый вкус и не подходят собакам,

плавленый сырок – содержит немало соли и искусственных добавок,

копченый – имеет слишком сильный вкус и может повредить здоровью животного,

деликатесные сыры с орехами, оливками и прочим – могут вызвать аллергическую реакцию.



Не давайте любимцу слишком острые или жирные сорта сыра / Фото Belanta

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Какой сыр можно давать собакам

В очень небольшом количестве можно порадовать любимца слабосоленымии нежирными сортами сыра: например, сулугуни, адыгейским или голландским сыром. Не бросайте кусочки сыра собаке, а лучше давайте их из рук, как лакомство за выполненную команду.

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Хотя собакам нравится сыр, но пользы он не приносит / Фото dogs-fan.club