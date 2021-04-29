Можно ли собакам есть сыр: объяснение ветеринаров
Часто наши любимцы готовы сделать любой трюк за кусочек сыра. Немало хозяев спокойно дают своим собакам сыр, однако лучше не делать этого постоянно. Узнайте, почему.
Источник:belanta.vet
Врачи ветеринарной клиники "Беланта" объясняют, можно ли давать собакам сыр, а также рассказывают, какая доза лакомства будет безопасной для любимца. Большинство собак с радостью едят сыр, но нельзя давать его слишком много.
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Сыр часто бывает слишком соленым и жирным – это может негативно повлиять на здоровье животного. В общем сыр является продуктом, без которого собака может прекрасно обойтись – важно, чтобы у любимца был сбалансированный рацион, в котором сыр не играет особой роли.
Сыр можно давать только в очень маленьком количестве, как лакомство / Фото Allaboutdogs
Сыр – неестественная пища для собак. Однако его часто используют в процессе дрессировки животных. Сыр используют потому, что он обладает сильным и острым запахом – им можно заинтересовать собаку к выполнению команд.
Маленький кусочек сыра можно предложить собаке в стрессовой ситуации: во время поездки, посещения ветеринара и тому подобное.
Но сыр ни в коем случае нельзя использовать как полноценный компонент рациона собаки. В большом количестве он может вызвать нарушение функций пищеварительной системы и сильные аллергические реакции.
Какие виды сыра нельзя давать собаке
- сырные продукты – содержат много вредных добавок,
- рассольный сыр – в нем слишком много соли,
- сыры с плесенью – имеют слишком острый вкус и не подходят собакам,
- плавленый сырок – содержит немало соли и искусственных добавок,
- копченый – имеет слишком сильный вкус и может повредить здоровью животного,
- деликатесные сыры с орехами, оливками и прочим – могут вызвать аллергическую реакцию.
Не давайте любимцу слишком острые или жирные сорта сыра / Фото Belanta
Какой сыр можно давать собакам
В очень небольшом количестве можно порадовать любимца слабосоленымии нежирными сортами сыра: например, сулугуни, адыгейским или голландским сыром. Не бросайте кусочки сыра собаке, а лучше давайте их из рук, как лакомство за выполненную команду.
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Хотя собакам нравится сыр, но пользы он не приносит / Фото dogs-fan.club
Сыр вкусный, но не полезный продукт для собак, поэтому рацион животного не обеднеет, если в нем вовсе не будет сыра.
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