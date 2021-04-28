Овчарка залезла в маленькую переноску и доказала, что собаки – это жидкость: смешное видео
Оказывается, не только коты имеют привычку залезать в разные места и идеально там размещаться. Собаки тоже способны на подобный трюк.
Источник:People
Забавная собака живет в Нашвилле, штат Мичиган. Хозяева собак поставили в машину 2 переноски для своих 2 собак.
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Одна из переносок была маленькой – для 10-месячного щенка. А вот вторая была предназначена для взрослой овчарки.
Самостоятельный 6-летний пес породы немецкая овчарка решил залезть в переноску без помощи хозяина. Но немного промахнулся.
Денвер, мой 6-летний пес, решил прыгнуть в клетку и явно выбрал неправильную, – рассказывает владелица собак.
К счастью, хозяйка успела зафиксировать на камеру момент, когда овчарка недооценила свои габариты и залезла в маленькую переноску.
Денвер смог не только залезть в переноску, но и покрутиться и комфортно разместиться там.
На видео овчарка совсем не выглядит смущенной. Наоборот, на ее морде написано самодовольство. Хотя там можно заметить и легкое осуждение: мол, ну что это за коробочка.
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