Оказывается, не только коты имеют привычку залезать в разные места и идеально там размещаться. Собаки тоже способны на подобный трюк.

Забавная собака живет в Нашвилле, штат Мичиган. Хозяева собак поставили в машину 2 переноски для своих 2 собак.

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Одна из переносок была маленькой – для 10-месячного щенка. А вот вторая была предназначена для взрослой овчарки.

Самостоятельный 6-летний пес породы немецкая овчарка решил залезть в переноску без помощи хозяина. Но немного промахнулся.

Денвер, мой 6-летний пес, решил прыгнуть в клетку и явно выбрал неправильную, – рассказывает владелица собак.

К счастью, хозяйка успела зафиксировать на камеру момент, когда овчарка недооценила свои габариты и залезла в маленькую переноску.

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Денвер смог не только залезть в переноску, но и покрутиться и комфортно разместиться там.

На видео овчарка совсем не выглядит смущенной. Наоборот, на ее морде написано самодовольство. Хотя там можно заметить и легкое осуждение: мол, ну что это за коробочка.