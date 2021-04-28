Виявляється, не тільки коти мають звичку залізати у різні місця та ідеально там розміщуватися. Собаки теж здатні на подібний трюк.

Кумедний собака мешкає у Нашвіллі, штат Мічиган. Господарі собак поставили у машину 2 переноски для своїх 2 псів.

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Одна із переносок була маленькою – для 10-місячного цуценяти. А ось друга була призначена для дорослої вівчарки.

Самостійний 6-річний пес породи німецька вівчарка вирішив залізти у переноску без допомоги господаря. Але трішки промахнувся.

Денвер, мій 6-річний пес, вирішив стрибнути у клітку і явно вибрав неправильну, – розповідає власниця собак.

На щастя, хазяйка встигла зафіксувати на камеру момент, коли вівчарка недооцінила свої габарити й залізла в маленьку переноску.

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Денвер зміг не тільки залізти у переноску, а й покрутитися та комфортно розміститися там.

На відео вівчарка зовсім не виглядає збентеженою. Навпаки, на її морді написане задоволення собою. Хоча там можна помітити й легкий осуд: мовляв, ну що це за коробочка.

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