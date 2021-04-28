В столице коты остались дома одни, и их кормила и посещала волонтер. Она не знала, что четвероногие настолько самостоятельны, что лучше перекрывать воду в квартире.

Два десятка котов остались в двухкомнатной квартире один на один. Их хозяйку с коронавирусом забрали в больницу.

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Как коты затопили соседей

Очевидно, что непреднамеренно. Они захотели пить и поэтому открыли себе кран. Соседи рассказывают: такое уже происходит не впервые. И к сожалению, не впервые котики затапливают квартиры этажом ниже.

Владелица квартиры и хозяйка кошек – 70-летняя пенсионерка. Она заболела коронавирусом, и ее пришлось госпитализировать. Женщина три недели пробыла в больнице, и в это время заботилась о котиках волонтер.

Она приходила и подкармливала кошек, впрочем, не знала, насколько они самостоятельны. Очевидно, котики захотели свежей воды и поэтому открыли кран. А закрыть или забыли, или еще не научились.

Был открыт кран горячей воды, полная ванна и через край лилось. Я уверена, что коты могли открыть, поскольку он в таком положении, что его легко открыть,

– говорит волонтер Полина Рассказова.

Водой затопило соседей снизу, общие коридоры и шахту лифта. Сами же коты немного промокли, но сильно не пострадали.

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Жители возмущаются и хотят компенсации за поврежденное имущество. Хозяйка очень озабочена тем, что произошло, однако будет ли компенсировать убытки – не сообщила.

Кроме компенсации, соседи хотят, чтобы части котов нашли новый приют. Потому что 2-комнатной квартиры для двух десятков животных мало, а контролировать всех женщина не может.