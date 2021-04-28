У Києві коти змучилися від спраги, ввімкнули собі кран і затопили сусідів
У столиці коти залишилися вдома самі, і їх годувала і навідувала волонтерка. Вона не знала, що чотирилапі настільки самостійні, що краще перекривати воду у квартирі.
Джерело:"Сьогодні"
Два десятки котів залишилися у двокімнатній квартирі сам на сам. Їхню хазяйку із коронавірусом забрали до лікарні.
Подивіться, як Врятували кота з 18-метрового колодязя на Харківщині: миле відео
Як коти затопили сусідів
Очевидно, що ненавмисно. Вони захотіли пити і тому відкрили собі кран. Сусіди розповідають: таке вже стається не вперше. І на жаль, не вперше котики затоплюють квартири поверхом нижче.
Власниця квартири і хазяйка котів – 70-річна пенсіонерка. Вона захворіла на коронавірус, і її довелося шпиталізувати. Жінка три тижні пробула у лікарні, і у цей час піклувалася про котиків волонтерка.
Вона приходила і підгодовувала котів, втім, не знала, наскільки вони самостійні. Вочевидь, котики захотіли свіжої води і тому відкрили кран. А закрити чи то забули, чи ще не навчилися.
Був відчинений кран гарячої води, повна ванна і через край лилося. Я впевнена, що коти могли відкрити, оскільки він в такому положенні, що його легко відкрити,
– каже волонтерка Поліна Рассказова.
Водою затопило сусідів знизу, загальні коридори і шахту ліфта. Самі ж коти трохи змокли, але сильно не постраждали.
Радимо прочитати 7 причин завести кота: доведено науковцями
Мешканці обурюються і хочуть компенсації за пошкоджене майно. Хазяйка дуже переймається тим, що сталося, однак чи компенсуватиме збитки – не повідомила.
Крім компенсації, сусіди хочуть, аби частині котів знайшли новий прихисток. Бо 2-кімнатної квартири для двох десятків тварин замало, а контролювати усіх жінка не може.
Поділитися новиною