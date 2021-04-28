У столиці коти залишилися вдома самі, і їх годувала і навідувала волонтерка. Вона не знала, що чотирилапі настільки самостійні, що краще перекривати воду у квартирі.

Два десятки котів залишилися у двокімнатній квартирі сам на сам. Їхню хазяйку із коронавірусом забрали до лікарні.

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Як коти затопили сусідів

Очевидно, що ненавмисно. Вони захотіли пити і тому відкрили собі кран. Сусіди розповідають: таке вже стається не вперше. І на жаль, не вперше котики затоплюють квартири поверхом нижче.

Власниця квартири і хазяйка котів – 70-річна пенсіонерка. Вона захворіла на коронавірус, і її довелося шпиталізувати. Жінка три тижні пробула у лікарні, і у цей час піклувалася про котиків волонтерка.

Вона приходила і підгодовувала котів, втім, не знала, наскільки вони самостійні. Вочевидь, котики захотіли свіжої води і тому відкрили кран. А закрити чи то забули, чи ще не навчилися.

Був відчинений кран гарячої води, повна ванна і через край лилося. Я впевнена, що коти могли відкрити, оскільки він в такому положенні, що його легко відкрити,

– каже волонтерка Поліна Рассказова.

Водою затопило сусідів знизу, загальні коридори і шахту ліфта. Самі ж коти трохи змокли, але сильно не постраждали.

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Мешканці обурюються і хочуть компенсації за пошкоджене майно. Хазяйка дуже переймається тим, що сталося, однак чи компенсуватиме збитки – не повідомила.

Крім компенсації, сусіди хочуть, аби частині котів знайшли новий прихисток. Бо 2-кімнатної квартири для двох десятків тварин замало, а контролювати усіх жінка не може.