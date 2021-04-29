Часто наші улюбленці готові зробити будь-який трюк за шматочок сиру. Чимало господарів спокійно дають своїм собакам сир, однак краще не робити цього постійно. Дізнайтеся, чому.

Лікарі ветеринарної клініки "Беланта" пояснюють, чи можна давати собакам сир, а також розповідають, яка доза ласощів буде безпечною для улюбленця. Більшість собак з радістю їдять сир, але не можна давати його досхочу.

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Сир часто буває надто солоним і жирним – це може негативно вплинути на здоров'я тварини. Загалом сир є продуктом, без якого собака може чудово обійтися – важливо, щоб в улюбленця був збалансований раціон, у якому сир не відіграє особливої ролі.



Сир можна давати тільки в дуже маленькій кількості, як ласощі / Фото Allaboutdogs

Сир – неприродна їжа для собак. Однак його часто використовують у процесі дресирування тварини. Сир використовують тому, що він має сильний та гострий запах – ним можна зацікавити собаку до виконання команд.

Маленький шматочок сиру можна запропонувати собаці у стресовій ситуації: під час поїздки, відвідин ветеринара тощо.

Але сир у жодному разі не можна використовувати як повноцінний компонент раціону собаки. У великій кількості він може викликати порушення функцій травної системи та сильні алергічні реакції.

Які види сиру не можна давати собаці

сирні продукти – містять чимало шкідливих добавок,

розсільний сир – у ньому надто багато солі,

сири з пліснявою – мають занадто гострий смак та не підходять собакам,

плавлений сирок – містить чимало солі та штучних добавок,

копчений – має надто сильний смак і може зашкодити здоров'ю тварини,

делікатесні сири з горіхами, оливками тощо – можуть викликати алергічну реакцію.



Не давайте улюбленцю надто гострі або жирні сорти сиру / Фото Belanta

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Який сир можна давати собакам

У дуже маленькій кількості можна потішити улюбленця слабосолоними та нежирними сортами сиру: наприклад, сулугуні, адигейським або голандським сиром. Не кидайте шматочки сиру собаці, а краще давайте їх з рук, як ласощі за виконану команду.

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Хоча собакам подобається сир, але користі він не приносить / Фото dogs-fan.club

Сир смачний, але не корисний продукт для собак, тому раціон тварини не збідніє, якщо у ньому зовсім не буде сиру.