Хотя такое лакомство и не входит в рацион собак, опытные заводчики утверждают, что арбуз давать собакам можно. Однако это нужно делать осторожно и угощать любимца маленькими порциями.

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Что нужно знать, когда даешь собаке арбуз



После арбуза выведите любимца на прогулку / Фото Allaboutdogs

Всем людям хорошо известен мочегонный эффект мякоти арбуза. На собак она имеет аналогичное действие. Поэтому запланируйте дополнительную прогулку через час после того, как пес поел арбуз.

Польза арбуза для собак

Мочегонный продукт, который очищает организм.

Улучшает работу кишечника.

Насыщает организм полезными веществами, витаминами, клетчаткой и магнием.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Каким собакам нельзя арбуз

Избегайте давать арбуз, если вашему любимцу диагностировали нарушение выделения мочи, камни в почках, диарею или расстройства пищеварения, панкреатит, сахарный диабет.

Не давайте арбуз щенкам моложе 3 месяцев и собакам пожилого возраста. Ягода может негативно повлиять на работу кишечника таких животных.

Как правильно давать собаке арбуз



Собакам можно давать небольшую порцию арбуза / Фото ILike.pet

Предложите животному ягоду 2 – 4 раза в неделю, после основного приема пищи. Порежьте арбуз на небольшие кусочки и удалите косточки.

Первый раз дайте песику крошечную порцию: 20 – 30 граммов. Следите за реакцией собаки: не появилась ли у нее аллергия. Если животное чешется, его морда покраснела, покрылась пятнами или начала опухать, немедленно прекратите давать арбуз.

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