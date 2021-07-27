Хоча такі ласощі й не входять до раціону песиків, досвідчені заводчики стверджують, що кавун давати собакам можна. Однак це потрібно робити обережно й пригощати улюбленця маленькими порціями.

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Що потрібно знати, коли даєш собаці кавун



Після кавуна виведіть улюбленця на прогулянку / Фото Allaboutdogs

Усім людям добре відомий сечогінний ефект м'якоті кавуна. На собак вона має аналогічну дію. Тому заплануйте додаткову прогулянку через годину після того, як пес ласував кавуном.

Користь кавуна для собак

Сечогінний продукт, що очищує організм.

Покращує роботу кишківника.

Насичує організм корисними речовинами, вітамінами, клітковиною та магнієм.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Яким собакам не можна кавун

Уникайте давати кавун, якщо вашому улюбленцеві діагностували порушення виділення сечі, каміння в нирках, діарею або розлади травлення, панкреатит, цукровий діабет.

порушення виділення сечі, каміння в нирках, діарею або розлади травлення, панкреатит, цукровий діабет. Не давайте кавун цуценятам молодше 3 місяців та собакам літнього віку. Ягода може негативно вплинути на роботу кишківника таких тварин.

Як правильно давати собаці кавун



Собакам можна давати невелику порцію кавуна / Фото ILike.pet

Запропонуйте тварині ягоду 2 – 4 рази на тиждень, після основного прийому їжі. Поріжте кавун на невеликі шматочки й видаліть кісточки.

Перший раз дайте песику крихітну порцію: 20 – 30 грамів. Стежте за реакцією собаки: чи не з'явилася у нього алергія. Якщо тварина чешеться, її морда почервоніла, вкрилася плямами або почала опухати, негайно припиніть давати кавун.

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Якщо ж песик добре переніс тестовий прийом кавуна, можна збільшити порцію до 40 грамів. Більше кавуна за раз ветеринари не рекомендують давати.