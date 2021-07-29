Международный день тигра: почему они под угрозой исчезновения и как это меняют

Международный день тигра отмечают 29 июля. Его основали, чтобы улучшить осведомленность людей о животных и сохранить их от уничтожения.

Международный день тигров основали еще в 2010 году, ведь тогда популяция тигров сократилась до рекондних 3,2 тысячи особей. Об этом сообщили во Всемирном фонде природы (WWF).

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Тигры – под угрозой исчезновения

Тигры принадлежат к животным, находящихся под угрозой исчезновения. Существует 9 видов тигров. Однако сохранилось только шесть:

Амурские тигры (или уссурийский тигр) – является наибольшими среди всех тигров. Обитают на российском Дальнем Востоке. Их вес может достигать более 300 килограммов. Их считают менее агрессивно настроенными к людям, по сравнению с другими.

(или уссурийский тигр) – является наибольшими среди всех тигров. Обитают на российском Дальнем Востоке. Их вес может достигать более 300 килограммов. Их считают менее агрессивно настроенными к людям, по сравнению с другими. Бенгальские тигры – являются вторыми по величине и наиболее многочисленным среди тигров. Эти животные естественно живут в Индии, Бангладеш, Непале, Бутане, и Мьянме. Они также страдают от рук браконьеров.

– являются вторыми по величине и наиболее многочисленным среди тигров. Эти животные естественно живут в Индии, Бангладеш, Непале, Бутане, и Мьянме. Они также страдают от рук браконьеров. Индокитайские тигры – обычно меньше, чем бенгальские, но очень мощные. Живут во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Бирме, Таиландие.

– обычно меньше, чем бенгальские, но очень мощные. Живут во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Бирме, Таиландие. Малайские тигры – в дикой природе их всего 600 – 800 животных, которые живут в части полуострова Малакка.

– в дикой природе их всего 600 – 800 животных, которые живут в части полуострова Малакка. Суматранские тигры – их осталось 400 – 500 особей. Обитают только на индонезийском острове Суматра.

– их осталось 400 – 500 особей. Обитают только на индонезийском острове Суматра. Юго-китайские тигры – под наибольшей угрозой исчезновения. Вероятно их уже меньше 20 особей. Живут в Китае.



Тигры находятся под угрозой исчезновения / Фото Pexels

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Сейчас тигры занимают всего 7% от своего исторического ареала обитания. Животных вымерли преимущественно из-за браконьерства и потери среды обитания. Существует по меньшей мере 5 мест, где тигры жили, но со временем вымерли.

Почему тигры важны для человечества и природы

Они являются частью здоровой экосистемы в лесах.

Как найбиший кот и хищник сохраняют количество травоядных животных в пределах нормы, ведь питаются ними. Таким образом не страдают пастбища.

Укоренившиеся в культуре – тигры являются символами в разных странах.

Помогают по проблеме климата, ведь наибольшие запасы углерода сконцентрированыв лесах Азии, где обитают животные.



В мире, благодаря усилиям активистов, снова увеличивается количество тигров / Фото Pexels

Кстати, в 2010 году WWF и правительства 13 стран, где живут тигры начали инициативу Tх2. Согласно ей, организаторы хотят увеличить вдвое количество тигров к 2022 году – то есть преодолеть позначну в более 6000 тигров.

Что делают для сохранения тигров:

пытаются уменьшить количество браконьеров;

повышают осведомленность о проблеме, распространяя информацию;

в Китае за убийство амурского тигра возможна смертная казнь;

приобщаются к деятельности организаций для сохранения животных.

В WWF говорят, что впервые за более столетия количество тигров начала расти – сейчас существует уже 3,890 тигров в дикой природе.

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