Международный день тигров основали еще в 2010 году, ведь тогда популяция тигров сократилась до рекондних 3,2 тысячи особей. Об этом сообщили во Всемирном фонде природы (WWF).
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Тигры – под угрозой исчезновения
Тигры принадлежат к животным, находящихся под угрозой исчезновения. Существует 9 видов тигров. Однако сохранилось только шесть:
- Амурские тигры (или уссурийский тигр) – является наибольшими среди всех тигров. Обитают на российском Дальнем Востоке. Их вес может достигать более 300 килограммов. Их считают менее агрессивно настроенными к людям, по сравнению с другими.
- Бенгальские тигры – являются вторыми по величине и наиболее многочисленным среди тигров. Эти животные естественно живут в Индии, Бангладеш, Непале, Бутане, и Мьянме. Они также страдают от рук браконьеров.
- Индокитайские тигры – обычно меньше, чем бенгальские, но очень мощные. Живут во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Бирме, Таиландие.
- Малайские тигры – в дикой природе их всего 600 – 800 животных, которые живут в части полуострова Малакка.
- Суматранские тигры – их осталось 400 – 500 особей. Обитают только на индонезийском острове Суматра.
- Юго-китайские тигры – под наибольшей угрозой исчезновения. Вероятно их уже меньше 20 особей. Живут в Китае.
Тигры находятся под угрозой исчезновения / Фото Pexels
Сейчас тигры занимают всего 7% от своего исторического ареала обитания. Животных вымерли преимущественно из-за браконьерства и потери среды обитания. Существует по меньшей мере 5 мест, где тигры жили, но со временем вымерли.
Почему тигры важны для человечества и природы
- Они являются частью здоровой экосистемы в лесах.
- Как найбиший кот и хищник сохраняют количество травоядных животных в пределах нормы, ведь питаются ними. Таким образом не страдают пастбища.
- Укоренившиеся в культуре – тигры являются символами в разных странах.
- Помогают по проблеме климата, ведь наибольшие запасы углерода сконцентрированыв лесах Азии, где обитают животные.
В мире, благодаря усилиям активистов, снова увеличивается количество тигров / Фото Pexels
Кстати, в 2010 году WWF и правительства 13 стран, где живут тигры начали инициативу Tх2. Согласно ей, организаторы хотят увеличить вдвое количество тигров к 2022 году – то есть преодолеть позначну в более 6000 тигров.
Что делают для сохранения тигров:
- пытаются уменьшить количество браконьеров;
- повышают осведомленность о проблеме, распространяя информацию;
- в Китае за убийство амурского тигра возможна смертная казнь;
- приобщаются к деятельности организаций для сохранения животных.
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