Міжнародний день тигрів започаткували ще у 2010 році, адже тоді популяція тигрів зменшилась до 3,2 тисячі особин. Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи (WWF).
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Тигри – під загрозою зникнення
Тигри належать до тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Існує 9 видів тигрів. Проте збереглось тільки шість:
- Амурські тигри (або уссурійський тигр) – є найбільшими серед усіх тигрів. Мешкають на російському Далекому Сході. Їхня вага може сягати понад 300 кілограмів. Та їх вважають найменш агресивно налаштованими до людей, порівняно з іншими.
- Бенгальські тигри – є другими за величиною та найбільш численним серед тигрів. Ці тварини природно живуть в Індії, Бангладеш, Непалі, Бутані, та М'янмі. Та вони також потерпають від рук браконьєрів.
- Індокитайські тигри – зазвичай менші, ніж бенгальські, проте дуже могутні. Живуть у В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Малайзії, Бірмі, Таїландіє
- Малайські тигри – у дикій природі всього 600 – 800 тварин, які живуть у частині півострова Малакка.
- Суматранські тигри – їх залишилось 400 – 500 особин. Мешкають тільки на індонезійському острові Суматра.
- Південно-китайські тигри – під найбільшою загрозою зникнення. Ймовірно їх вже менш як 20 особин. Живуть в Китаї.
Тигри перебувають під загрозою зникнення / Фото Pexels
Наразі тигри займають всього 7% від свого історичного ареалу існування. Тварин вимерли переважно через браконьєрство та втрату середовища існування. Існує щонайменше 5 місць, де тигри жили, проте з часом вимерли.
Чому тигри важливі для людства та природи
- Вони є частиною здорової екосистеми у лісах.
- Як найбільший кіт та хижак зберігають кількість травоїдних тварин у межах норми, адже харчуються ними. Таким чином не страждають пасовища.
- Вкорінені в культуру – тигри є символами в різних країнах.
- Допомагають з проблеми клімату, адже найбільші запаси вуглецю сконцентровані саме в лісах Азії, де мешкають тварини.
У світі, завдяки зусиллям активістів, знову збільшується кількість тигрів / Фото Pexels
До речі, у 2010 році WWF та уряди 13 країн, де живуть тигри започаткували ініціативу Tх2. Згідно з нею, організатори хочуть збільшити вдвічі кількість тигрів до 2022 року – тобто подолати позначну в понад 6 тисяч тигрів.
Що роблять для збереження тигрів:
- намагаються зменшити кількість браконьєрів;
- підвищують обізнаність про проблему, поширюючи інформацію;
- в Китаї за вбивство амурського тигра можлива страта;
- долучаються до діяльності організацій для збереження тварин.
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