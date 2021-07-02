Международный день собаки: 5 причин завести любимца
Источник:24 канал
В мире 2 июля отмечают Международный день собак. Этот праздник с социальной основой, чтобы напомнить: каждый щенок нуждается в теплом доме и любящем хозяине.
Если вы уже являетесь счастливым обладателем собаки, то поздравляем вас и вашего любимца с праздником! Если же еще думаете над тем, стоит ли заводить собаку, предлагаем короткий список очевидных преимуществ.
К теме Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы
День, чтобы приютить собаку
В честь этих четвероногих любимцев есть немало праздников:
- день владельцев домашних животных;
- день щенков ;
- Всемирный день собаки при поддержке Международного фонда защиты животных.
Все они – не просто даты, чтобы "было" и чтобы отправить кому-то праздничную картинку. В эти дни люди во всем мире усыновляют собак из приютов или подбирают на улице. Также праздники имеют важный призыв – напомнить, что всем четвероногим нужна забота и общение.
2 июля отмечают День собак / Коллаж 24 канала
Если вы еще не имеете собаку, самое время задуматься над тем, чтобы завести ее. И возможно, даже спасти жизнь.
5 причин завести собаку
- Собаки резко улучшают настроение
Проведя с собакой только 15 – 30 минут, люди чувствуют себя более спокойно и расслабленно. Все потому, что они уменьшают стресс и увеличивают количество гормонов счастья. Игра со щенком повышает уровень дофамина и серотонина мозга, которые являются нейромедиатором, связанными с удовольствием и спокойствием.
- Люди с собаками быстрее выздоравливают от болезней
Владельцы собак имеют гораздо более высокий уровень выздоровления от болезни, чем не собственники собак. На самом деле люди с собаками, которые страдают от сердечных приступов, вдвое чаще полностью выздоравливают, чем люди, не имеющие любимца.
Собаки – это искренняя радость и беззаботные прогулки / Фото с Unsplash
- Собаки способствуют усилению социальных взаимодействий
Собаки не только нуждаются в уходе и времени на игры с людьми, но и также общения с другими представителями рода. "Собачник собачника видит издалека", – эта поговорка хорошо отражает очевидное преимущество – человек может обрасти контактами по интересам.
- Собаки учат детей ответственности
Дети могут научиться многим вещам, ухаживая за собакой. Помня о том, что нужно кормить, играть и убирать за собакой, дети получают ощущение важности и удовольствия.
Собаки также учат детей социализации. Как и большинство из нас, собаки – это социальные животные, которые наслаждаются и требуют внимания и ласки. Узнав, как взаимодействовать с собакой, дети могут узнать, как лучше общаться с новыми людьми.
Узнайте Нужно ли разговаривать с собакой: советы владельцам
- Истинная любовь, теплые объятия и влажные носики
Холодно и влажно, но все же так мило: когда собака облизывает лицо и лезет с поцелуями. Вылизывая лицо человека, собака может определить, счастливы вы или чувствуете стресс. А затем и улучшить настроение его своим поведением.
Лизание также выделяет приятные эндорфины у собак и часто дает им ощущение комфорта и безопасности. Ваша собака может облизывать ваше лицо просто потому, что ей хорошо.
В конце концов, что может быть приятнее искренней любви, которую собаки дарят людям, ничего за это не прося.
Щенячья любовь – одна из самых бескорыстных в природе / Фото с Unsplash
Как отпраздновать День собак
Лучший подарок для животных – уделить им внимание. Пойдите на длительную прогулку с собакой в лес или парк. Поиграйте с любимцем или купите ему новую игрушку.
После физической активности угостите животное чем-то вкусненьким – сегодня есть большой выбор полезных лакомств для любимцев.