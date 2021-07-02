Если вы уже являетесь счастливым обладателем собаки, то поздравляем вас и вашего любимца с праздником! Если же еще думаете над тем, стоит ли заводить собаку, предлагаем короткий список очевидных преимуществ.

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День, чтобы приютить собаку

В честь этих четвероногих любимцев есть немало праздников:

день владельцев домашних животных;

день щенков ;

Всемирный день собаки при поддержке Международного фонда защиты животных.

Все они – не просто даты, чтобы "было" и чтобы отправить кому-то праздничную картинку. В эти дни люди во всем мире усыновляют собак из приютов или подбирают на улице. Также праздники имеют важный призыв – напомнить, что всем четвероногим нужна забота и общение.



2 июля отмечают День собак / Коллаж 24 канала

Если вы еще не имеете собаку, самое время задуматься над тем, чтобы завести ее. И возможно, даже спасти жизнь.

5 причин завести собаку

Собаки резко улучшают настроение

Проведя с собакой только 15 – 30 минут, люди чувствуют себя более спокойно и расслабленно. Все потому, что они уменьшают стресс и увеличивают количество гормонов счастья. Игра со щенком повышает уровень дофамина и серотонина мозга, которые являются нейромедиатором, связанными с удовольствием и спокойствием.

Люди с собаками быстрее выздоравливают от болезней

Владельцы собак имеют гораздо более высокий уровень выздоровления от болезни, чем не собственники собак. На самом деле люди с собаками, которые страдают от сердечных приступов, вдвое чаще полностью выздоравливают, чем люди, не имеющие любимца.



Собаки – это искренняя радость и беззаботные прогулки / Фото с Unsplash

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Собаки способствуют усилению социальных взаимодействий

Собаки не только нуждаются в уходе и времени на игры с людьми, но и также общения с другими представителями рода. "Собачник собачника видит издалека", – эта поговорка хорошо отражает очевидное преимущество – человек может обрасти контактами по интересам.

Собаки учат детей ответственности

Дети могут научиться многим вещам, ухаживая за собакой. Помня о том, что нужно кормить, играть и убирать за собакой, дети получают ощущение важности и удовольствия.

Собаки также учат детей социализации. Как и большинство из нас, собаки – это социальные животные, которые наслаждаются и требуют внимания и ласки. Узнав, как взаимодействовать с собакой, дети могут узнать, как лучше общаться с новыми людьми.

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Истинная любовь, теплые объятия и влажные носики

Холодно и влажно, но все же так мило: когда собака облизывает лицо и лезет с поцелуями. Вылизывая лицо человека, собака может определить, счастливы вы или чувствуете стресс. А затем и улучшить настроение его своим поведением.

Лизание также выделяет приятные эндорфины у собак и часто дает им ощущение комфорта и безопасности. Ваша собака может облизывать ваше лицо просто потому, что ей хорошо.

В конце концов, что может быть приятнее искренней любви, которую собаки дарят людям, ничего за это не прося.



Щенячья любовь – одна из самых бескорыстных в природе / Фото с Unsplash

Как отпраздновать День собак

Лучший подарок для животных – уделить им внимание. Пойдите на длительную прогулку с собакой в ​​лес или парк. Поиграйте с любимцем или купите ему новую игрушку.