Якщо ви вже є щасливим власником собаки, то вітаємо вас і вашого улюбленця зі святом! Якщо ж ще розмислюєте над тим, чи варто заводити собаку, пропонуємо коротенький список очевидних переваг.

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День, щоб прихистити собаку

На честь цих чотирилапих улюбленців є чимало свят:

день власників домашніх тварин;

день цуценят;

всесвітній день собаки за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин.

Усі вони – не просто дати, аби "було" і щоб відправити комусь святкову картинку. У ці дати люди в усьому світі всиновлюють собак з притулків чи підбирають на вулиці. Також свята мають важливий поклик – нагадати, що усім чотирилапим потрібна турбота і спілкування.



2 липня відзначають День собак / Колаж 24 каналу

Якщо ви ще не маєте собаку, саме час замислитися над тим, щоб завести її. І можливо, навіть врятувати життя.

5 причин завести собаку

Собаки різко покращують настрій

Провівши з собакою лише 15 – 30 хвилин, люди почуваються більш спокійно і розслаблено. Усе тому, що вони зменшують стрес і збільшують кількість гормонів щастя. Гра з цуценям підвищує рівень дофаміну та серотоніну мозку, які є нейромедіаторами, пов'язаними із задоволенням та спокоєм.

Люди з собаками швидше одужують від хвороб

Власники собак мають набагато вищий рівень одужання від хвороби, ніж не власники собак. Насправді люди із собаками, які страждають на серцеві напади, удвічі частіше повністю одужують, ніж люди, які не мають улюбленця.



Собаки – це щира радість і безтурботні прогулянки / Фото з Unsplash

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Собаки сприяють посиленню соціальних взаємодій

Собаки не тільки потребують догляду та часу на ігри з людьми, але і також спілкування з іншими представниками роду. "Собачник собачника бачить здалека", – ця приказка добре відображає очевидну перевагу – людина може обрости контактами за інтересами.

Собаки вчать дітей відповідальності

Діти можуть навчитися багатьох речей, доглядаючи за собакою. Пам'ятаючи про те, що потрібно годувати, гратися та прибирати за собакою, діти отримують відчуття важливості та задоволення.

Собаки також навчають дітей соціалізації. Як і більшість із нас, собаки – це соціальні тварини, які насолоджуються і потребують уваги та ласки. Дізнавшись, як взаємодіяти з собакою, діти можуть дізнатися, як краще спілкуватися з новими людьми.

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Щира любов, теплі обійми і вологі носики

Холодно і волого, але все ж так мило: коли собака облизує обличчя та лізе із поцілунками. Вилизуючи обличчя людини, собака може визначити, щасливі ви чи відчуваєте стрес. А відтак і покращити настрій його своєю поведінкою.

Лизання також виділяє приємні ендорфіни у собак і часто дає їм відчуття комфорту та безпеки. Ваша собака може облизувати ваше обличчя просто тому, що їй добре.

Зрештою, що може бути приємнішим за щиру любов, яку собаки дарують людям, нічого за це не просячи.



Щеняча любов – одна із найбезкорисливіших у природі / Фото з Unsplash

Як відсвяткувати День собак

Найкращий подарунок для тварин – приділити їм увагу. Підіть на тривалу прогулянку із собакою до лісу або парку. Пограйтеся з улюбленцем чи купіть йому нову іграшку.

Після фізичної активності пригостіть тварину чимось смачненьким – сьогодні є чималий вибір корисних смаколиків для улюбленців.