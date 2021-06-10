Туна – метис таксы и чихуахуа. Таких собак называют "чивини" или "чихуакса". Несмотря на свою особенность, Туна сумела завоевать сердца миллионов людей.
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Владелица туны американка Кортни Дашер подобрала собаку на обочине дороги. Это произошло еще в 2011 году.
Теперь Туна – очень счастливая собака. Она путешествует со своими хозяевами, заводит новых друзей и регулярно примеряет на себя разные образы для фотосессий.
Туна стала действительно популярной в инстаграме. Сейчас она имеет более 2 миллионов подписчиков.
Владелица собаки выпускает коллекцию вещей для животных и их владельцев. Главной моделью является, конечно, Туна.
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