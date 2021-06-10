Туна – метис такси та чихуахуа. Таких собак називають "чівіні" або "чихуакса". Попри свою особливість, Туна зуміла завоювати серця мільйонів людей.
Цікаво Акція від GOURMET™: реєструй чеки і вигравай цінні призи
Власниця Туни американка Кортні Дашер підібрала собаку на узбіччі дороги. Це сталося ще у 2011 році.
Тепер Туна – дуже щаслива собака. Вона подорожує зі своїми господарями, заводить нових друзів та регулярно приміряє на себе різні образи для фотосесій.
Туна стала справді популярною в інстаграмі. Зараз вона має понад 2 мільйони підписників.
Власниця собаки випускає колекцію речей для тварин та їх власників. Головною моделлю є, звісно, Туна.
Вам сподобається Горді матусі: кумедна й нескінченно мила добірка фото собак з цуценятами