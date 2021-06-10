Туна – метис такси та чихуахуа. Таких собак називають "чівіні" або "чихуакса". Попри свою особливість, Туна зуміла завоювати серця мільйонів людей.

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Власниця Туни американка Кортні Дашер підібрала собаку на узбіччі дороги. Це сталося ще у 2011 році.

Тепер Туна – дуже щаслива собака. Вона подорожує зі своїми господарями, заводить нових друзів та регулярно приміряє на себе різні образи для фотосесій.

Туна стала справді популярною в інстаграмі. Зараз вона має понад 2 мільйони підписників.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Власниця собаки випускає колекцію речей для тварин та їх власників. Головною моделлю є, звісно, Туна.

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