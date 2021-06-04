Новый дом для медведей искали несколько лет и, наконец, нашли. Об этом сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрык.

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Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo, – рассказывает Юрык.

Зоопарк расположен в городе Ренен, Нидерланды. Обещают, что животные будут жить роскошно. "Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", – пишет глава Укрзализныци.



Фото Укрзализныця

Медведи и Укрзализныця: коротко

2 медведя оказались на балансе Запорожской детской железной дороги,

несколько лет животным пытались найти новый дом,

центры реабилитации в Украине отказывались брать медведей из-за нехватки места,

благодаря организации Eco-Halych медведи отправятся в Нидерланды,

сейчас решаются бюрократические вопросы и уже в сентябре животные должны попасть в зарубежный санаторий.

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Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал, – написал Иван Юрык.