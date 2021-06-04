Новий дім для ведмедів шукали кілька років і, зрештою, знайшли. Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

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Двох клишоногих, які якимсь дивом (та ще історія) опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo, – розповідає Юрик.

Зоопарк розташований у місті Ренен, Нідерланди. Обіцяють, що тварини будуть жити розкішно. "Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк", – пише голова Укрзалізниці.



Фото Укрзалізниця

Ведмеді та Укрзалізниця: коротко

2 ведмеді опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці,

кілька років тваринам намагалися знайти новий дім,

центри реабілітації в Україні відмовлялися брати ведмедів через брак місця,

завдяки організації Eco-Halych ведмеді вирушать до Нідерландів,

зараз вирішуються бюрократичні питання і вже в вересні тварини мають потрапити до закордонного санаторію.

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Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але на ведмедів точно не очікував, – написав Іван Юрик.

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