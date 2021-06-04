Тварина потрапила у пастку у четвер, 3 червня. Сталося усе в селі Городок на території колишнього тракторного заводу. 

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Як рятували самицю лося

Лосиця втрапила у небезпечну пастку, з якої не мала виходу – це колишня очисна споруда розміром приблизно 25 на 25 метрів та 1,5 – 1,7 метра завглибшки.

На тварину, що перебувала по шию у болотяній воді, натрапив місцевий житель та одразу розповів про це рятувальникам.

Лосиха у воді
Вибратися самостійно з закинутого басейну лосиця не могла / Фото ДСНС  

Щоб допомогти врятувати дику тварину, довелося розчищати територію від чагарників. Рятувальники спільно з місцевими мисливцями бензопилами прочистили прохід, щоб дістатися до краю бетонного басейну. 

Як рятували самицю лося на Рівненщині: дивіться відео

Опісля вони почали складати з колод імпровізовану дамбу, яка із дна води дісталася до борта очисної споруди. За допомогою рятувальної мотузки далі самку лося витягнули. 

Портяунок лосихи
Лосиця змогла вилізти через гору колод, які наклали рятувальники / Фото ДСНС

Щаслива тварина самостійно змогла дістатися суходолу і щосили побігла до лісу. На думку мисливців, тварина вийшла з лісу та через городи попрямували в сторону очисної споруди, де хотіла попити води. Однак потрапила у пастку. 

Лось у Червоній книзі Україні: цьому передували баталії

  • У лютому 2017 року в Україні на 25 років заборонили полювання на лося, аби зберегти його популяцію. Наприкінці цього ж року лося внесли до Червоної книги України
  • Втім, майже через рік Окружний адмінсуд Києва скасував заборону полювання на лося і визнав наказ Мінекології про внесення тварини до Червоної книги протиправним. Тоді на сполох забили екологи, які вважали таке рішення ухваленим на догоду мисливцям.
  • Зрештою у 2019 році лося таки повторно внесли до Червоної книги України. 
  • Тодішній міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак наводив дані про те, що популяція лося в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч тварин. Для порівняння, у Білорусі та Польщі вона складає близько 30 тисяч.