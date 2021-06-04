Тварина потрапила у пастку у четвер, 3 червня. Сталося усе в селі Городок на території колишнього тракторного заводу.

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Як рятували самицю лося

Лосиця втрапила у небезпечну пастку, з якої не мала виходу – це колишня очисна споруда розміром приблизно 25 на 25 метрів та 1,5 – 1,7 метра завглибшки.

На тварину, що перебувала по шию у болотяній воді, натрапив місцевий житель та одразу розповів про це рятувальникам.



Вибратися самостійно з закинутого басейну лосиця не могла / Фото ДСНС

Щоб допомогти врятувати дику тварину, довелося розчищати територію від чагарників. Рятувальники спільно з місцевими мисливцями бензопилами прочистили прохід, щоб дістатися до краю бетонного басейну.

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Опісля вони почали складати з колод імпровізовану дамбу, яка із дна води дісталася до борта очисної споруди. За допомогою рятувальної мотузки далі самку лося витягнули.



Лосиця змогла вилізти через гору колод, які наклали рятувальники / Фото ДСНС

Щаслива тварина самостійно змогла дістатися суходолу і щосили побігла до лісу. На думку мисливців, тварина вийшла з лісу та через городи попрямували в сторону очисної споруди, де хотіла попити води. Однак потрапила у пастку.

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