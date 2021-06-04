Тварина потрапила у пастку у четвер, 3 червня. Сталося усе в селі Городок на території колишнього тракторного заводу.
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Як рятували самицю лося
Лосиця втрапила у небезпечну пастку, з якої не мала виходу – це колишня очисна споруда розміром приблизно 25 на 25 метрів та 1,5 – 1,7 метра завглибшки.
На тварину, що перебувала по шию у болотяній воді, натрапив місцевий житель та одразу розповів про це рятувальникам.
Вибратися самостійно з закинутого басейну лосиця не могла / Фото ДСНС
Щоб допомогти врятувати дику тварину, довелося розчищати територію від чагарників. Рятувальники спільно з місцевими мисливцями бензопилами прочистили прохід, щоб дістатися до краю бетонного басейну.
Як рятували самицю лося на Рівненщині: дивіться відео
Опісля вони почали складати з колод імпровізовану дамбу, яка із дна води дісталася до борта очисної споруди. За допомогою рятувальної мотузки далі самку лося витягнули.
Лосиця змогла вилізти через гору колод, які наклали рятувальники / Фото ДСНС
Щаслива тварина самостійно змогла дістатися суходолу і щосили побігла до лісу. На думку мисливців, тварина вийшла з лісу та через городи попрямували в сторону очисної споруди, де хотіла попити води. Однак потрапила у пастку.
Лось у Червоній книзі Україні: цьому передували баталії
- У лютому 2017 року в Україні на 25 років заборонили полювання на лося, аби зберегти його популяцію. Наприкінці цього ж року лося внесли до Червоної книги України.
- Втім, майже через рік Окружний адмінсуд Києва скасував заборону полювання на лося і визнав наказ Мінекології про внесення тварини до Червоної книги протиправним. Тоді на сполох забили екологи, які вважали таке рішення ухваленим на догоду мисливцям.
- Зрештою у 2019 році лося таки повторно внесли до Червоної книги України.
- Тодішній міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак наводив дані про те, що популяція лося в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч тварин. Для порівняння, у Білорусі та Польщі вона складає близько 30 тисяч.