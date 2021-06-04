Животное попало в ловушку в четверг, 3 июня. Произошло все в селе Городок на территории бывшего тракторного завода.
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Как спасали самку лося
Лосиха попала в опасную ловушку, из которой не было выхода – это бывшее очистное сооружение размером примерно 25 на 25 метров и 1,5 – 1,7 метра глубиной.
На животное, которое находилось по шею в болотной воде, наткнулся местный житель и сразу рассказал об этом спасателям.
Выбраться самостоятельно из заброшенного бассейна лосиха не могла / Фото ГСЧС
Чтобы помочь спасти дикое животное, пришлось расчищать территорию от кустарников. Спасатели совместно с местными охотниками бензопилами прочистили проход, чтобы добраться до края бетонного бассейна.
Как спасали самку лося в Ровенской области: смотрите видео
После они начали составлять из бревен импровизированную дамбу, которая со дна воды добралась до борта очистного сооружения. С помощью спасательной веревки дальше самку лося вытащили.
Лосиха смогла вылезти через гору бревен, которые наложили спасатели / Фото ДСНС
Счастливое животное самостоятельно смогло добраться к суши и изо всех сил побежала в лес. По мнению охотников, животное вышло из леса и через огороды направилось в сторону очистного сооружения, где хотела попить воды. Однако попала в ловушку.
Лось в Красной книге Украины: этому предшествовали баталии
- В феврале 2017 в Украине на 25 лет запретили охоту на лося, чтобы сохранить его популяцию. В конце этого же года лося внесли в Красную книгу Украины.
- Впрочем, почти через год Окружной админсуд Киева отменил запрет охоты на лося и признал приказ Минэкологии о внесении животного в Красную книгу противоправным. Тогда тревогу забили экологи, которые считали такое решение принятым в угоду охотникам.
- В конце концов в 2019 году лося таки повторно внесли в Красную книгу Украины.
- Тогдашний министр экологии и природных ресурсов Семерак приводил данные о том, что популяция лося в Украине насчитывает от 2 до 6 тысяч животных. Для сравнения, в Беларуси и Польше она составляет около 30 тысяч.