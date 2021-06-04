Животное попало в ловушку в четверг, 3 июня. Произошло все в селе Городок на территории бывшего тракторного завода.

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Как спасали самку лося

Лосиха попала в опасную ловушку, из которой не было выхода – это бывшее очистное сооружение размером примерно 25 на 25 метров и 1,5 – 1,7 метра глубиной.

На животное, которое находилось по шею в болотной воде, наткнулся местный житель и сразу рассказал об этом спасателям.



Выбраться самостоятельно из заброшенного бассейна лосиха не могла / Фото ГСЧС

Чтобы помочь спасти дикое животное, пришлось расчищать территорию от кустарников. Спасатели совместно с местными охотниками бензопилами прочистили проход, чтобы добраться до края бетонного бассейна.

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После они начали составлять из бревен импровизированную дамбу, которая со дна воды добралась до борта очистного сооружения. С помощью спасательной веревки дальше самку лося вытащили.



Лосиха смогла вылезти через гору бревен, которые наложили спасатели / Фото ДСНС

Счастливое животное самостоятельно смогло добраться к суши и изо всех сил побежала в лес. По мнению охотников, животное вышло из леса и через огороды направилось в сторону очистного сооружения, где хотела попить воды. Однако попала в ловушку.

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