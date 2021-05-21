Однажды девочки зашли на сайт, а на фотографии песика было написано, что он недоступен к усыновлению. Тогда дети не знали, что желанная собака уже едет в новый дом – и что им станет их дом!

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Собака жила в приюте и ее должны были усыпить / Скриншот / Youtube / The DoDo

Девочки вместе с папой ждали на улице, когда мама привела собаку по кличке Рози. Только представьте, сколько счастья в этот момент переживали дети.

Небезразличная семья успела спасти Рози буквально в последний день. Пес сразу стал членом семьи и изменил их жизнь к лучшему.



Рози стала лучшей подружкой 2 сестрам / Скриншот / Youtube / The DoDo

Теперь Рози живет в семье. Она делит дом с небольшой собачкой Зигги. Сначала Зигги не понимал, что за пришелец попал в его дом, но быстро привык к смешной и веселой Рози.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

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