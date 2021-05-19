Животное было настолько упитанным и пышным, что просто не пролезло в дырку на крыше. Поэтому снимать горе-вора пришлось специалисту по отлову диких животных.

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Как спасали енота

Лапки енота, торчащие из крыши, было видно с улицы. Он неистово махал хвостом и бился ногами, тщетно пытаясь вырваться на свободу. На помощь вызвали работника по отлову диких животных Скотта Лиддла.



Лапки беспомощного енота было видно с улицы / Скриншот с видео

Парень залез на крышу дома, чтобы поймать его. Оказалось, что енотик слишком крепко застрял: он сорвал несколько черепиц и сломал несколько деревянных лат. Извлечь его обычными инструментами не удавалось – он слишком крепко застрял в щели.

Тогда пришлось ломиком расширить дыру в крыше, затем подцепить енота палкой и извлечь. После Скотт подцепил его специальной присоской и снял с крыши. Енотику такое спасение все же не понравилось: он шипел и рычал на спасателя.



Енот вел себя агрессивно по отношению к спасителю / Скриншот с видео

После парень спустил енота на землю и отпустил на свободу. Тучный полосатик не спеша пошел в сад.



Енот медленно пошел в сад / Скриншот с видео

Обратите внимание, что еноты, которые пытаются пролезть в дома, являются обычным явлением в канадском Онтарио.

Как енота вытаскивали с крыши: смотрите на видео

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