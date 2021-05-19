Тваринка була настільки вгодованою і пишною, що просто не пролізла в отвір даху. Відтак знімати горе-крадія довелося спеціалісту з вилову диких тварин.

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Як рятували єнота

Лапки єнота, що стирчать з даху, було видно з вулиці. Він несамовито махав хвостом і бився ногами, марно намагаючись вирватися на волю. На поміч викликали працівника з відлову диких тварин Скотта Ліддла.



Лапки безпомічного єнота було видно з вулиці / Скриншот з відео

Хлопець заліз на дах будинку, щоб зловити його. Виявилося, що єнотик надто міцно застряг: він зірвав декілька черепиць і зламав кілька дерев'яних лат. Витягти його звичайними інструментами не вдавалося – він надто міцно застряг у щілині.

Тоді довелося ломиком розширити дірку у даху, відтак підчепити єнота палицею і витягти. Після Скотт підчепив його спеціальною присоскою і зняв з даху. Єнотику такий порятунок все ж не сподобався: він шипів і гарчав на рятувальника.



Єнот агресував до свого рятівника / Скриншот з відео

Опісля хлопець спустив єнота на землю і відпустив на волю. Огрядний смугастик не поспішаючи пішов собі у сад.



Єнот повільно пішов у сад / Скриншот з відео

Зверніть увагу, що єноти, які намагаються пролізти у будинки, є звичним явищем в канадському Онтаріо.

Як єнота витягали з даху: дивіться на відео

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