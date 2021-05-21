Одного дня дівчатка зайшли на сайт, а на фотографії песика було написано, що він недоступний до всиновлення. Тоді діти ще не знали, що омріяна собака вже їде у новий дім – і цим домом стане їхній!
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Собака жила в притулку і її мали приспати / Скриншот / Youtube / The DoDo
Дівчатка разом із татом чекали на вулиці, коли мама привела собаку на прізвисько Розі. Тільки уявіть, скільки щастя в цю мить переживали діти.
Небайдужа родина встигла врятувати Розі буквально в останній день. Пес одразу став членом родини та змінив їх життя на краще.
Розі стала найкращою подружкою 2 сестрам / Скриншот / Youtube / The DoDo
Тепер Розі живе в родині. Вона ділить будинок із невеликим песиком Зіггі. Спершу той не розумів, що за прибулець потрапив до його будинку, але швидко звик до кумедної та веселої Розі.
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