Речь идет о легочном черве, который распространен в садах многих стран. Важно соблюдать ряд простых правил, чтобы предотвратить заражение.

Читайте также Стоит ли кормить собаку сырым мясом: насколько безопасна такая еда для четвероногого

Во время прогулки в саду риск подхватить заражение самый высокий

Легочные черви – это короткие черви, которые живут в камерах сердца животных и в артерии, соединяющей сердце с легкими. Собаки могут заразиться легочными гельминтами различными путями, например, потребляя улиток или улиток, траву или питьевую воду из открытых источников, таких как лужи или миски с водой.

Паразиты размножаются путем откладывания яиц, из которых вылупляются личинки. Эти личинки затем откашливаются из легких собаки и проглатываются. Впоследствии личинки попадают в окружающую среду с фекалиями собаки и часто подхватываются слизнями и улитками, продолжая таким образом цикл размножения.

Эти существа могут не только нанести вред растительности в вашем саду, но также могут переносить легочного червя – паразита, который живет в кровеносных сосудах легких и сердца. Если не диагностировать или не лечить, легочный червь может оказаться смертельным,

– говорит эксперт.

Ключевые симптомы, на которые следует обратить внимание владельцам собак:

кашель,

усталость,

потеря веса.

Если вы заметили у своего четвероногого друга хотя бы один из этих симптомов, советуем немедленно обратиться к специалисту и сдать анализ крови, чтобы убедиться в здоровье и благополучии собаки.

Собаки, зараженные паразитом, могут серьезно заболеть, и 9% инфицированных умрут.



Легочный червь, который водится в саду, смертельно опасен для собаки / Фото Unsplash

Чтобы защитить домашнего любимца от заражения, специалисты советуют проводить плановую дегельминтизацию. Кроме того, владельцев домашних животных призывают своевременно удалять фекалии своих любимцев из окружающей среды, чтобы предотвратить распространение личинок легочных гельминтов.

Для дальнейшего снижения риска паразитарной инвазии рекомендуется держать собачьи игрушки в помещении, если это возможно, и регулярно заменять воду в уличных мисках. Эти меры предосторожности помогут свести к минимуму влияние вредных паразитов на домашнего любимца.

К слову, прогулки с собакой не только полезны для вашего физического здоровья, но и играют решающую роль в профилактике хронических заболеваний и улучшении психического благополучия. Но есть одна вещь, которую ни в коем случае нельзя делать на совместной прогулке.