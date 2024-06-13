Мовиться про легеневого черв'яка, який поширений у садах багатьох країн. Важливо дотримуватися низки простих правил, щоб запобігти зараженню.

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Під час прогулянки в саду ризик підхопити зараження найвищий

Легеневі черв'яки – це короткі черв'яки, які мешкають у камерах серця тварин та в артерії, що з'єднує серце з легенями. Собаки можуть заразитися легеневими гельмінтами різними шляхами, наприклад, споживаючи равликів або слимаків, траву чи питну воду з відкритих джерел, таких як калюжі або миски з водою.

Паразити розмножуються шляхом відкладання яєць, з яких вилуплюються личинки. Ці личинки потім відкашлюються з легень собаки й проковтуються. Згодом личинки потрапляють у навколишнє середовище з фекаліями собаки і часто підхоплюються слимаками та равликами, продовжуючи таким чином цикл розмноження.

Ці істоти можуть не тільки завдати шкоди рослинності у вашому саду, але також можуть переносити легеневого черв'яка — паразита, який живе в кровоносних судинах легенів і серця. Якщо не діагностувати або не лікувати, легеневий черв'як може виявитися смертельним,

— каже експерт.

Ключові симптоми, на які слід звернути увагу власникам собак:

кашель,

втома,

втрата ваги.

Якщо ви помітили у свого чотирилапого друга хоча б один з цих симптомів, радимо негайно звернутися до фахівця та здати аналіз крові, щоб переконатися у здоров'ї та добробуті собаки.

Собаки, заражені паразитом, можуть серйозно захворіти, і 9% інфікованих помруть.



Легеневий черв'як, який водиться у саду, смертельно небезпечний для собаки / Фото Unsplash

Щоб захистити домашнього улюбленця від зараження, фахівці радять проводити планову дегельмінтизацію. Крім того, власників домашніх тварин закликають своєчасно видаляти фекалії своїх улюбленців з навколишнього середовища, щоб запобігти поширенню личинок легеневих гельмінтів.

Для подальшого зниження ризику паразитарної інвазії рекомендується тримати собачі іграшки в приміщенні, якщо це можливо, і регулярно замінювати воду у вуличних мисках. Ці запобіжні заходи допоможуть звести до мінімуму вплив шкідливих паразитів на домашнього улюбленця.

До слова, прогулянки з собакою не лише корисні для вашого фізичного здоров'я, але й відіграють вирішальну роль у профілактиці хронічних захворювань та покращенні психічного добробуту. Але існує одна річ, яку в жодному разі не можна робити на спільній прогулянці.