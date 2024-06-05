Прогулянки з собакою не лише корисні для вашого фізичного здоров'я, але й відіграють вирішальну роль у профілактиці хронічних захворювань та покращенні психічного добробуту. Однак відволікаючі фактори, такі як соціальні мережі або інші заняття, можуть перешкоджати здатності повністю взаємодіяти зі своїм пухнастим компаньйоном.

Читайте також Під час захисту від бліх та кліщів: які 5 помилок робить майже кожен власник домашніх тварин

Під час прогулянки зосередьте увагу на тварині

Зоозахисники прирівняли нехтування домашнім улюбленцем до "розсіяного водіння". Вони попереджають, що якщо не звертати уваги на собаку і навколишнє середовище, можна наразитися на потенційну небезпеку або втратити зв'язок з твариною-компаньйоном.

Почесний професор поведінкової медицини в Коледжі ветеринарної медицини Корнельського університету доктор Кетрін А. Хоупт зазначає, що коли ви гуляєте, то безпека собаки має бути на першому місці.

Чому важливо бути поруч із собакою під час прогулянки?

За словами Хоупт, більшість собак знають, чим вони хочуть займатися під час прогулянки, здебільшого обнюхати або, ймовірно, наздогнати іншу собаку, яка йде попереду.

Але це не лише цікаві запахи та веселі нові друзі. Деякі собаки можуть захотіти поборотися з гончаком, що наближається, накинутися на дитину або схопити гостру курячу кістку, що лежить на тротуарі. Гірше того, вони можуть проковтнути щось отруйне, наприклад, шоколад або цукерки, що містять ксиліт,

– зазначила експерт.

Використання методів дресирування під час прогулянки з собакою може допомогти закріпити базові навички. Один з методів – підкликати собаку ближче, щоб дати йому ласощі, перш ніж він встигне відреагувати на іншу собаку. Крім того, корисно відволікати увагу собаки від потенційно небезпечних закусок, що лежать на землі.



Під час прогулянки може статися багато неочікуваних ситуацій, тому господар завжди має бути поряд / Фото Unsplash

Експерти виявили, коли господарі більш уважні до свого оточення, їхні собаки здатні діяти на випередження, а не реагувати на такі речі. Тому господарів домашніх улюбленців закликають бути присутніми з ними, коли вигулюють їх.

Зауважимо, навчити собаку ходити в туалет – це досить складний та тривалий процес, який потребує від господаря цілковитої уваги. Вам знадобиться багато терпіння, але є чимало дієвих порад, які допоможуть, розповідає Pets24.