Так ви зможете подбати про те, щоб ваш чотирилапий друг точно знав, куди можна сходити в туалет, або вмів правильно проситися на двір, щоб зробити свої справи там. Вам знадобиться багато терпіння, але є чимало дієвих порад, які допоможуть, розповідає Pets24.

Читайте також "Божевільна" і водночас отруйна залежність: чи можна собакам горіхи

Коли починати привчати цуценя до туалету?

Перш ніж дізнатися, як навчити цуценя ходити в туалет, потрібно визначитися, з якого віку починати дресування у цьому напрямку. Якщо ви придбали домашнього улюбленця у заводчиків, то йому точно не менше ніж 2 – 3 місяців. Це ідеальний вік, щоб привчати до ходіння у туалет.

Потрібно розуміти, що у такому віці когнітивні функції тварини ще не розвинені, тому процес навчання може бути довгим. Власнику улюбленця варто набратися терпіння та поблажливо ставитися до власного чотирилапого друга.